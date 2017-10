Après ses ennuis de santé de la veille, Esteban Ocon est passé proche de l’abandon avant même le début du Grand Prix.

Il a révélé au micro de Canal + qu’un problème mécanique sur sa monoplace s’est déclaré au moment de s’élancer pour le tour de chauffe à Austin.

"Il s’en est fallu de peu car au début on a eu un problème et on ne pouvait pas partir si ça n’était pas réparé. On a eu de la chance avec la nouvelle procédure pour cette course, avec un tour de mise en grille plus tôt que prévu ici. L’équipe a eu un peu plus de temps pour résoudre le souci. Les mécaniciens ont fait un super boulot, les ingénieurs aussi, pour que l’on puisse partir. Ensuite, il y a eu une super course, avec une voiture solide encore,"] commente Ocon.

Le Français finit encore meilleur des autres, à la 6e place cette fois puisque Daniel Ricciardo a abandonné. Il finit aussi sa 26e cours d’affilée, le record pour un débutant.

"Je suis constant. C’est bien, je prends toute l’expérience possible sur chaque piste, et à chaque fois j’apprends quelque chose de plus. Si je n’avais pas économisé les pneus au moment où Sergio Perez se trouvait derrière moi, j’aurais fini comme lui : je me serais fait doubler par Carlos Sainz, j’aurais été ralenti à la fin."

"C’est ce qui m’a sauvé, d’avoir gardé les pneus pour la fin. De toute façon, la règle est toujours en place : pas de dépassement entre équipiers chez nous (suite aux incidents de Spa)."