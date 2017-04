Force India a réalisé une qualification solide aujourd’hui en Russie en plaçant ses deux voitures en Q3. Même si Sergio Perez et Esteban Ocon n’ont pas réussi à faire mieux que 9e et 10e dans les douze dernières minutes de ce samedi, ils ont une nouvelle double arrivée dans les points en ligne de mire.

Sergio Perez s’est qualifié en Q2 dans les dernières minutes de la première partie des qualifications - le Mexicain a assuré le coup, serein et déterminé. Mais il n’est pas satisfait de son tour rapide en Q3.

« Ce n’était pas une qualification idéale pour moi, mais au bout du compte, nous avons obtenu un bon résultat et nous pouvons être satisfaits de notre présence en Q3. Je n’ai pas fait le tour parfait. Je sens que j’ai perdu un peu de temps en route, et quand les écarts sont si serrés, un dixième de seconde nous aurait placé deux places plus haut. Ce n’était pas facile de mettre les pneus dans leur bonne fenêtre de fonctionnement et de les garder performants sur l’ensemble d’un tour. De plus, les conditions de piste ont beaucoup changé par rapport à hier et je pense que cela a affecté tout le monde. La clef pour demain sera d’avoir un bon départ et d’atteindre sans problème le virage 2. C’est un virage délicat et par le passé, il y a eu beaucoup d’action ici au départ. Je suis optimiste pour la course et je pense que nous pouvons envisager de progresser de quelques places par rapport à notre position de départ. »

Esteban Ocon n’a terminé qu’à un dixième de son coéquipier pour obtenir la 10e place sur la grille. Le Français a réussi à atteindre la Q3 pour la première fois de sa carrière. Il est donc légitimement plus satisfait que son coéquipier plus expérimenté.

« C’est ma première apparition en Q3 de ma carrière et je suis assez heureux de notre performance aujourd’hui. L’équipe a fait un travail incroyable pour améliorer la voiture entre chaque session et je me suis senti très à l’aise dès le début des qualifications. J’ai fait quelques petites erreurs sur mon tour de Q3 donc je suis un peu frustré, parce qu’il y avait l’opportunité d’être encore plus haut sur la grille. Si je peux prendre un départ propre demain, tout est ouvert. C’est important que je tire le maximum de ma meilleure qualification en F1 pour marquer quelques points. »

Robert Fernley, le directeur d’écurie adjoint, a réussi son objectif : placer ses deux voitures dans le Q3. A Bahreïn, ses deux monoplaces étaient parties bien plus loin sur la grille. Le rythme de course de la Force India fera-t-il une fois encore la différence demain ?

« Le top 10 était notre objectif aujourd’hui et c’est encourageant de voir que les deux Force India soient en Q3 pour la première fois de l’année. L’équipe a fait un excellent travail ces derniers jours pour extraire de plus en plus de performance de la voiture et les résultats d’aujourd’hui montrent les progrès que nous avons faits. Les tours de Q3 des deux pilotes étaient propres et soignés, mais ils ont tous les deux eu le sentiment qu’il y avait un peu plus de vitesse dans la voiture et qu’ils avaient le potentiel d’être encore mieux placés sur la grille. Malgré tout, nous verrouillons la 5e ligne de la grille et c’est notre meilleure performance en qualifications de l’année. Cela nous donne toutes les chances de marquer de bons points demain. »

Force India a l’occasion demain de consolider sa 4e place au championnat des constructeurs. Mais il faudra d’abord battre Felipe Massa et Nico Hulkenberg en course.