Esteban Ocon s’apprête à disputer son premier Grand Prix de Monaco. Le Français n’a malheureusement pas l’expérience du GP2 – qu’a par exemple un Stoffel Vandoorne – pour arriver en Principauté avec davantage de confiance. Mais ses performances remarquables depuis le début de la saison peuvent porter à l’optimisme.

« Conduire à Monaco sera une nouvelle expérience pour moi puisque je n’ai jamais couru ici par le passé. J’avais l’habitude d’y venir et de regarder les courses de F1 quand j’étais jeune, mais je n’ai jamais eu l’opportunité de courir ici. C’est étrange, parce c’est un circuit vraiment célèbre, mais c’est toujours une expérience différente quand vous conduisez pour de vrai sur la piste. »

« Pour être prêt pour Monaco, j’ai passé beaucoup de temps dans le simulateur dans notre usine. Mais j’aurai toujours beaucoup à apprendre durant les essais libres, jeudi. Il s’agit d’adopter une approche me faisant progresser, pas à pas, pour arriver doucement vers la limite. Normalement, je prends plaisir à rouler sur les circuits urbains et je suis sûr que je pourrai avoir la vitesse nécessaire rapidement. »

En l’absence de Grand Prix de France cette saison, la course princière a forcément une saveur plus spéciale encore pour le Normand.

« Cette année, Monaco sera ce qui s’approchera le plus d’un Grand Prix à domicile pour moi parce que c’est tout proche de la France. C’est un endroit très spécial et je ressens toujours un peu l’histoire de la F1 quand je viens ici. La ville est pour toujours liée à la F1 et c’est actuellement la course numéro 1 de l’année. Pour le pilote, elle offre énormément d’adrénaline, et c’est la même chose pour les spectateurs. Tout le monde sait que Monaco est un gros défi. »