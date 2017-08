Les menaces de Force India de suspendre pour une ou plusieurs l’un ou l’autre de ses pilotes ont-elles eu un effet ?

Probablement ! Esteban Ocon a accepté de mettre de l’eau dans son vin ce midi et mis de côté ses dures paroles envers Sergio Perez, qu’il a accusé d’avoir voulu le tuer par deux fois.

Le Français accepte les excuses présentées par Perez dans un message vidéo et souhaite aller de l’avant.

"Dans la chaleur du moment et à cause de cette situation dangereuse, je me suis mis fortement en colère," déclare maintenant Ocon.

"Mais nous allons aller de l’avant, nous sommes une équipe et j’apprécie les excuses présentées par mon équipier. Nous voulons travailler mieux ensemble."

"Je suis déterminé à faire réussir Force India et je suis confiant que nous allons pouvoir mettre cela derrière nous afin d’aller encore plus haut ensemble."

"Nous avons un grand défi devant nous pour garder la 4e place du championnat constructeurs et rien ne nous distraira de ce but."