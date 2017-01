Gwen Lagrue est le responsable du programme jeunes pilotes de Mercedes. Il admet avoir été très impressionné par la progression d’Esteban Ocon, que la marque à l’étoile a placé chez Manor en 2016 avant de le propulser chez Force India pour cette saison.

"Je l’ai découvert alors qu’il venait juste d’avoir 13 ans. C’était l’époque de Gravity Sport Management et Lotus F1. Ce qui a fait la différence, c’est sa maturité, son calme et son analyse," confie Lagrue à Paris Normandie.

"Il était très calme et il l’est toujours. C’est un point fort. Lors de son arrivée en F1, il est resté très calme, très appliqué. Il ne s’est pas dispersé. Il a toujours eu une bonne lecture de course et possède une grosse fiabilité en piste."

Il juge l’arrivée d’Ocon chez Force India comme quelque chose "d’extrêmement positif pour lui et le programme Mercedes."

"Le premier élément fort a été son intégration chez Manor, un premier pas plus marqué que le poste de troisième pilote chez Renault. Le fait que Force India choisisse Esteban nous conforte et nous rassure dans le fait de l’avoir choisi. A lui de jouer maintenant. On fera tout pour l’aider et être à ses côtés. Il a une opportunité exceptionnelle de pouvoir s’affirmer en F1."

Lagrue prédit déjà de bons résultats pour le jeune pilote français si la VJM10 est bien conçue.

"Normalement, si Force India se maintient à son niveau de performance de 2016, il devrait avoir la possibilité de commencer à marquer des points, peut-être plus si cela se passe vraiment bien. Il va aussi pouvoir se mesurer à Sergio Perez qui vient de faire deux saisons exceptionnelles. Pour nous, c’est un outil de mesure plus fort que sa saison chez Manor."