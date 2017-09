Esteban Ocon a vécu une journée de rêve à Monza, en surmontant le cauchemar de qualifications dantesques pour les 20 pilotes de F1.

Après être passé en Q3 pour 2 millièmes devant son équipier, il a signé le 5e temps de la Q3. Avec les pénalités des deux Red Bull, il se retrouvera donc demain 3e sur la grille de départ.

"Quelle journée ! C’est incroyable ! C’est vraiment top, on part en deuxième ligne demain, troisième, sur la bonne ligne à l’intérieur en plus," lance le Français de Force India au micro de Canal +.

"On savait qu’il y avait une opportunité de bien se qualifier si je faisais un bon tour, si je mettais tous les secteurs bout à bout. C’est passé juste car j’ai fait une petite erreur en Q2. J’ai découvert des trajectoires différentes en Q3, c’était super."

Dans ces conditions la VJM10 semblait aller de plus en plus vite au fur et à mesure que la pluie tombait.

"Oui, la voiture était franchement top. Partir avec tous ceux qui sont devant c’est super. Il faudra marquer de gros points. Espérons que je reste troisième toute la course ! Je veux ce podium, ça fait longtemps que je le veux, il y a une opportunité à saisir ici."

Ocon rappelle que la pluie de sa Normandie natale l’a peut-être aidé.

"J’ai grandi en faisant beaucoup de courses de karting sous la pluie dans ma région. C’est fantastique de voir que je me débrouille encore bien dans ces conditions ! L’écurie a mis tellement d’efforts pour ces résultats et on va partir troisième, il y a un podium que l’on peut prendre, on va faire tout ce qui est possible. Je vais aller saluer mes mécaniciens, car la voiture était très bien équilibrée."