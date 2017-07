Esteban Ocon a résisté à la pression de son coéquipier Sergio Perez ce dimanche à Silverstone pour s’offrir la 8e place finale. Le Français a affirmé ses positions au sein de l’écurie, même s’il n’avait pas le rythme pour suivre Nico Hulkenberg.

« J’ai effectué un départ brillant et j’ai pu gagner deux places, mais j’en ai perdu une sur Nico Hulkenberg à la fin du premier tour. Après, j’ai eu une bonne bataille contre mon coéquipier pendant la majorité de la course, et l’équipe nous a laissé courir, comme au Canada. Sergio était rapide et me mettait sous pression, mais j’ai pu rester devant. C’est très satisfaisant de marquer de nouveau des points avec nos deux voitures. Notre constance est notre force cette année, sur tous les circuits où nous avons une bonne vitesse, nous marquons des points. Nous devons conserver cet élan durant la deuxième moitié de la saison. »

Sergio Perez a passé le plus clair de son temps dans la roue de son coéquipier et nourrit des regrets à l’arrivée.

« Ce fut une course difficile et j’ai le sentiment que nous n’avons pas montré notre véritable rythme. Nous aurions dû finir plus haut, mais finalement, nous ramenons toujours des points à la maison avec les deux voitures. J’ai eu un départ médiocre et cela a compromis le reste de la course. Silverstone est l’une des pistes les plus difficiles quand il faut dépasser, et même si j’ai passé toute ma course à moins d’une seconde d’Esteban, je n’ai jamais eu vraiment l’opportunité de le dépasser. Être si proche de la voiture devant moi a endommagé mes pneus et m’a coûté beaucoup d’appui, donc je ne pouvais rien faire de plus. A la moitié de la saison, mon sentiment est très positif sur notre performance. J’espère que nous pourrons être de retour à notre vrai niveau lors de la prochaine course. »