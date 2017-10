Avec désormais 81 points d’avance sur Williams, Force India est désormais quasiment assuré de finir à la 4e place du classement des constructeurs cette saison. A Suzuka, l’écurie indo-britannique a réussi à placer une nouvelle fois ses deux monoplaces dans les points.

« Meilleurs des autres », Esteban Ocon et Sergio Perez ont pris les 6e et 7e places. Le pilote français était même 3e à la fin du premier tour. En fin d’épreuve, il a aussi dû résister à un Mexicain qui klaxonnait dans ses rétroviseurs…

« C’était une course formidable, en particulier au moment du départ et des premiers tours, puisque j’étais 3e pendant un bout de temps. Il nous manque toujours un peu de rythme pour garder les gros bras derrière, mais c’était très amusant de se battre à l’avant. J’ai essayé de faire de mon mieux pour garder Ricciardo et Bottas derrière, mais ils étaient simplement trop rapides et j’ai dû les laisser passer et me concentrer sur ma course. Le principal défi aujourd’hui était de gérer mon rythme parce que c’était une course à un seul arrêt, et c’était important de faire attention aux pneus pour qu’ils restent solides à la fin de la course. »

« J’étais devant Checo, nous n’avions pas de place à espérer gagner sur les voitures devant nous et nous avions une avance confortable sur les voitures qu nous précédaient. Donc la priorité était de ramener la voiture à la maison et de marquer de gros points. »

« Ce fut un week-end incroyable, comme si nous avions réussi le maximum qu’il était possible de réussir : c’est pourquoi ce résultat est vraiment à savourer. Nous avons aussi beaucoup appris au sujet de la voiture, ce qui nous renforcera pour Austin, donc j’espère que nous pourrons réduire l’écart sur les équipes devant nous. »

Sergio Perez a demandé à la radio qu’on le laisse dépasser son coéquipier – ce que Force India a refusé. La 7e place demeure néanmoins un bon résultat d’ensemble. Le Mexicain a donc obéi aux ordres de l’écurie, sans trop insister : la leçon a été retenue chez Force India…

« Je suis très heureux pour l’équipe avec ce résultat formidable, qui était vraiment le maximum que nous pouvions obtenir aujourd’hui. C’était une course relativement facile : notre qualification était solide et nous avions un bon rythme de course, donc nous avons beaucoup passé de temps seuls en piste. Je sentais que j’étais plus rapide qu’Esteban lors du second relais et j’ai eu l’opportunité de le dépasser au dernier restart, mais nous avons suivi les instructions de l’équipe. Nous savions que ce serait le cas, donc il n’y a aucune surprise. Echanger les positions n’aurait rien changé en termes de points pour l’équipe, donc je comprends le point de vue de l’écurie. Au bout du compte, Esteban a fait un travail formidable durant tout le week-end. Les deux dernières courses ont été vraiment solides pour nous et je suis très heureux des résultats obtenus. »

Robert Fernley, le directeur d’écurie adjoint, se dit « fier » de la performance de Force India ce week-end.

« Nous avions de nouveau la 4e voiture la plus rapide et nous avons même lutté avec les équipes devant nous. Le premier tour d’Esteban était magnifique et il a musclé son jeu face à Ricciardo. Notre vitesse ici nous encourage d’autant plus pour la suite. Nous nous sommes encore rapprochés de la 4e place au championnat. »