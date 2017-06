Esteban Ocon pense que Lance Stroll va réussir à trouver une solution à ses problèmes actuels de compétitivité au volant d’une Formule 1.

Le Français s’en est mieux sorti que le Québécois pour ses débuts en Formule 1 et il impressionne aujourd’hui chez Force India. Ce n’est pas le cas de Stroll chez Williams, alors que le champion de F3 en titre a pourtant bénéficié d’un énorme travail de préparation en essais privés.

"Premièrement, j’ai plus d’expérience (en Grands Prix) que lui, ce qui fait toute la différence. J’ai été mieux préparé que lui, j’ai effectué beaucoup d’essais avec des équipes importantes. Aussi, j’ai roulé et côtoyé plusieurs pilotes en F1 avant ça," explique Ocon au Journal de Montréal.

"Il trouvera la solution, c’est un bon pilote," ajoute le Français.

Ocon a également commenté sa bonne performance en qualifications, juste derrière son coéquipier Sergio Perez. Mais il espérait un peu mieux...

"C’est la position où nous sommes. La Williams — de Felipe Massa — a été plus rapide que nous et la différence, ce fut les vibreurs. Il y a des bosses sur la piste et certaines équipes peuvent en prendre plus sans déstabiliser la voiture. La difficulté ici, c’est qu’il faut absorber les chocs pour éviter de se projeter sur les murs. En course, on imagine que ce sera compliqué d’aller chercher les Ferrari et les Mercedes. On a fini deux secondes derrière eux lors des qualifications. Quant aux Red Bull, on a seulement un écart de sept dixièmes et on pourrait être capable d’aller les chercher."