Esteban Ocon peut être fier de son début de saison après avoir terminé les cinq premières courses dans les points et avoir signé son meilleur résultat en Espagne avec une cinquième place. La seule chose qui lui manque actuellement est de pouvoir rivaliser avec Sergio Pérez, mais le Mexicain n’est pas le premier venu.

"Je suis heureux de mon début de saison, l’objectif était de marquer des points à chaque course et c’est ce que nous faisons, tout en progressant constamment" se félicite le Français. "Je pense que j’aurais pu faire un peu mieux, j’étais encore en apprentissage lors des trois premières courses et si tout s’était parfaitement passé, on aurait pu faire mieux".

"J’en suis toutefois satisfait après avoir marqué des points à chaque course et avoir progressé tout en me rapprochant de Sergio, car j’ai maintenant des temps au tour similaire et un rythme similaire, donc nous nous battons à un niveau proche, c’est génial et je veux continuer à l’avenir".

Alors qu’il débute à Monaco, son équipe et son équipier restent sur une très belle édition 2016 de la course, certes perturbée par la pluie, où Pérez et Hulkenberg avaient respectivement terminé troisième et sixième.

"Malheureusement je n’ai jamais couru ici, j’ai juste assisté à la course lorsque j’étais pilote de réserve ces dernières années. J’ai passé beaucoup de temps dans le simulateur, c’est comme si je connaissais déjà le circuit car j’ai joué à des jeux vidéos depuis que je suis jeune et je m’y suis régulièrement rendu. J’ai fait beaucoup de recherches sur internet en regardant des temps au tour de Jenson, d’autres gars..."

Avant d’être interrompu par Jenson Button : "Des vieux gars."

"Des vieux gars oui ! C’était une bonne chose et je pense que ça m’a aidé dans ma préparation" poursuit Ocon.

Bien qu’il n’ait piloté à Monaco que dans le simulateur, Ocon a toutefois une idée de son virage préféré : "La piscine, et ensuite le droite-gauche qui suit. Je ne connais pas les noms car je suis nouveau mais c’est la combinaison de ces quatre virages. J’aime ces virages qui ont l’air exigeants".

Ocon n’envisage pas de faire, comme Fernando, une pige à Indianapolis ou dans une autre grande course : "Je ne pense pas à Indy ou au Mans actuellement. Je veux me concentrer sur la F1 qui a toujours été mon objectif et je veux y rencontrer le succès. Peut-être que dans le futur je l’envisagerai mais ce n’est même pas certain. Je serais plutôt intéressé par le rallye si je prends ma retraite, c’est quelque chose que je veux essayer".

Après son bon début de saison, Ocon a des objectifs bien plus importants que de rentrer dans les points à chaque course puisqu’il a déjà validé celui-ci : "Mon objectif principal est de signer un podium et le plus vite possible. Cela me donne confiance de démarrer la saison comme ça, et je me sens très bien dans l’équipe. J’y ai été très bien accueilli et j’ai travaillé à l’usine. Je pense que nous pouvons réaliser de grandes choses tous ensemble. J’espère avoir plus de courses réussies comme la dernière et si possible signer un podium".