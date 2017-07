Avec sa 8e place au championnat pilotes et n’étant distancé que de 9 points par son coéquipier, Sergio Perez, Esteban Ocon a su livrer jusqu’à présent des performances solides au sein de Force India, qu’il a rejoint seulement cette année.

Le jeune pilote français se réjouit du prochain rendez-vous au calendrier, la Hongrie, qui lui a bien réussi par le passé.

"J’adore Budapest et le Hungaroring. De tous les circuits de l’année, c’est mon préféré. J’y ai vécu un week-end spécial lorsque je roulais en Formule 3 avec deux victoires et une 2e place, et un double podium aussi lorsque j’étais en GP3. C’est tout simplement une piste où il est très plaisant de piloter. Quand tu rentres dans le rythme, c’est génial parce que tu peux vraiment t’appuyer sur la voiture et attaquer les bordures. C’est un circuit qui correspond à mon style de pilotage."

Ocon avoue toutefois apprécier l’arrivée imminente de la pause estivale afin de se ressourcer. La suite de la saison ne sera pas de tout repos.

"J’attends avec impatience les vacances pour avoir l’occasion de recharger mes batteries. Cela a été une saison si animée et je suis prêt à prendre quelques semaines ’off’ pour reprendre mon souffle. Je dois dire que je suis vraiment heureux de comment les choses se sont déroulées depuis que j’ai rejoint l’équipe. Je me sens plus fort course après course, et je pense même que nous aurons encore plus de potentiel lors de la seconde partie de la saison. Mon objectif est toujours de monter sur le podium, mais la priorité est de continuer à inscrire des points à chaque course – c’est ce dont nous avons besoin en tant qu’équipe. Nous avons juste besoin de rester constants."