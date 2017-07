Esteban Ocon s’impose peu à peu dans le paysage médiatique grand public à la faveur de ses bonnes performances cette saison. C’est ainsi que le pilote français a récemment accordé deux interviews, à France Info et au Parisien, où il détaille notamment sa vie quotidienne et personnelle.

L’ancien pilote Manor, on le sait, reste souvent humble et prudent face aux médias. Prendre la grosse tête ? Très peu pour lui. Comme il le confie au Parisien, Esteban Ocon n’a pas changé ses habitudes de vie depuis qu’il a plongé dans le grand bain de la F1.

« Je suis toujours pareil qu’avant. Je suis encore beaucoup avec ma famille. Depuis le GP du Canada, je me suis fait un week-end avec mes amis de toujours et je suis allé voir mes grands-parents... Rien ne change. Je vis toujours chez mes parents, en Normandie, la plupart du temps. Si un jour je prends la grosse tête, mes parents me mettront une claque ! »

Nés sans une cuillère en argent dans la bouche, le Français et ses parents ont dû faire des sacrifices (la maison familiale a été mise en hypothèque et les Ocon vivaient dans une caravane). Mais certains ne semblent pas être au courant de cette histoire… C’est ainsi que la voiture d’Ocon avait été vandalisée l’an passé à Londres.

« J’ai la chance d’être soutenu par Mercedes AMG et du coup j’avais une C63 AMG. Ils ont tagué des gros mots et ’fils de riche’, ouvert la voiture et pris une montre. Il ne devait pas savoir qui j’étais, car fils de riche, ce n’est pas vrai. »

Esteban Ocon vit donc cette année au rythme des Grands Prix. Mais que fait le Français entre chaque week-end de course ?

« Souvent, je retourne à l’usine Force India, à Silverstone en Angleterre, pour faire des débriefings et préparer le Grand Prix d’après. Il y a aussi souvent des opérations marketing. Le reste, c’est beaucoup de repos et beaucoup d’entraînement pour être toujours au top physiquement. Pendant la saison, je m’entraîne environ deux heures et demie par jour et environ sept heures durant l’hiver. »

Pour cette deuxième moitié de saison, Esteban Ocon s’apprête à concourir sur des circuits qu’il connaît enfin. Sa Force India est de plus très compétitive, ce qui lui donne évidemment des ailes. Son objectif pour cette saison est de « monter sur le podium. »

« Je n’étais pas loin à Montréal et il va falloir encore se battre pour y arriver. »

Et à long terme, le Français a une ambition plus grande encore : « être champion du monde ! ».

Pour ce faire, il lui faudra évidemment une monoplace plus compétitive qu’une Force India. En revanche, sur le plan du talent pur, Esteban Ocon n’a rien à envier à un Max Verstappen par exemple. Le Néerlandais, pour rappel, avait été battu à la régulière par le Français en Formule 3. Et il semble que cette rivalité en catégories junior ne soit pas estompée en F1…

« À chaque fois que j’ai concouru avec Verstappen, on n’était pas très copain. En fait, on n’est pas copain pendant la saison et après chaque hors saison, on se reparle. »

Pour ce prochain week-end en Autriche, les relations entre Esteban Ocon et Sergio Perez, après leur accrochage à Bakou, seront scrutées de près. Le Français, interrogé par France Info, ne veut plus revenir sur la polémique qui l’a opposé à son coéquipier.

« Je ne veux pas commenter ce qu’il a dit. Je veux seulement dire que c’est toujours mauvais quand il y a un contact entre coéquipiers. Mais ce que je dis, c’est qu’il est nécessaire de se concentrer sur le futur plutôt que sur le passé. Nous avons discuté de chaque point donc cela n’arrivera plus. »

Ocon n’avait néanmoins pas caché son désaccord après la course. Il avait notamment publié sur son fil Twitter une caméra embarquée de l’incident.

« Je l’ai fait parce qu’à la TV, on a seulement diffusé le point de vue de Sergio. Je voulais simplement que tout le monde puisse voir ce qui est arrivé. J’ai parlé avec Sergio et l’incident est maintenant terminé. Nous sommes des professionnels, et pas des amateurs. »