Estéban Ocon, après une demi-saison de formation en fond de grille, chez Manor, s’est vu offrir une opportunité formidable : rouler dans une écurie compétitive en 2017. Désormais chez Force India, le Français mesure sa chance à quelques jours du début de la saison…

« Je suis très heureux. Commencer ma carrière en F1 chez Manor était déjà quelque chose de formidable, et ensuite, à la fin de la saison 2016, j’ai eu cette chance chez Force India. C’est une opportunité incroyable pour moi, en tant que jeune pilote, de rejoindre une équipe en réussite, et avec Sergio Perez à mes côtés, j’ai un coéquipier très expérimenté. C’est simplement fantastique » confie Ocon au site officiel de la F1.

L’ancien pilote Manor devra remplacer Nico Hulkenberg dans l’écurie. Comment s’est passé son adaptation dans une structure nouvelle pour lui ?

« J’ai eu une bonne préparation pendant l’hiver. Nous avons eu deux mois pour préparer la saison, donc je me suis beaucoup entraîné, et j’ai aussi fait du travail dans le simulateur et quelques briefings avec l’équipe. J’ai rencontré tout le monde dans l’équipe, tout le monde, y compris le département aéro, pour repérer qui faisait quoi, qui était responsable de quoi. Je dois avouer que je ne connais pas encore tous les noms maintenant, puisque Manor était plus petite, mais j’y travaille dur ! »

Le Français aura la lourde tâche de soutenir la comparaison avec Sergio Perez, qui fut le premier pilote du championnat, hors écuries de pointe, en 2016…

« Sa dernière saison fut incroyable, oui. Il a tiré l’équipe vers le haut. C’était très impressionnant de voir ce qu’il a fait. Chaque année, Force India progresse d’une position, donc j’ai hâte de travailler avec lui. J’ai déjà beaucoup appris de lui lors des deux sessions d’essais. Mais ces essais sont une chose… et je veux le défier dès la première course ! »

« Avec Sergio, nous analysons des données, nous discutons de nos découvertes à chaque session. Son retour d’expérience est vraiment formidable. »

Après avoir obtenu une 4e place au championnat des constructeurs l’an dernier, Force India vise la 3e… Mais l’objectif est très ambitieux pour une écurie privée. Quelles sont les attentes d’Estéban Ocon, tout d’abord sur un plan personnel ?

« Je dois être immédiatement performant. L’équipe veut que je remplace Nico, et cela passe par des résultats. Donc il n’y a pas de temps à perdre pour être rapide, je dois l’être immédiatement. D’où la bonne préparation avec l’équipe pendant l’hiver. Au bout du compte, les résultats se transforment en plus de ressources : et cela signifie une voiture meilleure, une voiture plus rapide. C’est aussi simple. »

A Barcelone, Estéban Ocon n’a pas perdu du temps pour enchaîner les tours dans la VJM10. Quel est le bilan de ces huit jours d’essais ?

« C’était fantastique de faire 142 tours, en deuxième semaine, après en avoir fait seulement 80 en première semaine. Nous avons tout testé : des pneus à l’aérodynamique, en passant par la recherche de la performance. »

Le Français n’a pas vu le temps passer, assure-t-il, en piste…

« A un moment, vous perdez la notion du temps. A Barcelone, à la sortie de la ligne des stands, il y a cette tour qui montre les positions et qui a une horloge à son sommet. Et quand j’ai levé les yeux pour la regarder, je me suis dit, ‘Ouah, je suis déjà dans la voiture depuis des heures’. Je n’avais pas remarqué que le temps filait si vite. Mais le lendemain, mon cou me l’a rappelé ! »

Ocon a-t-il désormais une idée claire du niveau de sa performance ? Du reste, peu importe de lui : Force India attend de lui qu’il marque des points dès la première course. Un objectif pleinement assumé par le jeune pilote.

« Mon objectif personnel serait de marquer des points à chaque course. Ce serait assez sympathique. Melbourne est le moment où chacun libère le potentiel de sa machine, donc nous verrons où nous en sommes vraiment. J’ai un ressenti super à propos de la VJM10. L’équilibre est bon et le moteur Mercedes est simplement le meilleur, aussi s’agissant de la fiabilité. »