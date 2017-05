Esteban Ocon est maintenant en Formule 1 depuis près d’un an et il compte bien en gravir toutes les marches.

Grâce à Force India, il a déjà l’occasion de jouer les points à chaque Grand Prix. Après sa 5e place obtenue dimanche à Barcelone, le Français se fixe maintenant un objectif ambitieux à atteindre : son premier podium.

"Oui, bien sûr, c’est mon objectif. C’est ce que je voudrais réussir à faire cette année. Après je sais que ça va être difficile d’y arriver. Mais je pense que sur une course où il y aura un peu de rebondissements, des conditions difficiles, je pense que ce sera possible. Et puis je ne vais rien lâcher pour y arriver," confie-t-il à RTL.

Ocon voit toutefois plus loin : se battre un jour pour la victoire et le titre. Pourquoi pas avec Mercedes, dont il est membre de la filière jeunes.

Quand on rappelle au Français que la dernière victoire remonte à Olivier Panis, en 1996, à Monaco, il réagit.

"Et puis ce Grand Prix de Monaco, il l’a gagné l’année où je suis né. Donc il faut remédier à cela. Il faut qu’un Français gagne à nouveau un Grand Prix. Ce serait génial. Donc j’y travaille, très dur. C’est mon objectif. Je veux aussi à terme pouvoir me battre pour le championnat du monde, et dans le futur, être champion du monde. Donc je vais travailler très dur pour y arriver."