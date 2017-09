Esteban Ocon partira troisième aujourd’hui, après des qualifications très réussies qui lui ont permis de signer le 5e temps – derrière Lewis Hamilton, les deux Red Bull (pénalisées) et Lance Stroll.

« En monoplace, la première course que je gagne, c’est sous la pluie, en slicks » rappelle Esteban Ocon à Nextgen-Auto.com et à la presse française, au moment de s’expliquer sur son excellente performance sur la piste mouillée de Monza ce samedi.

La plus grande difficulté était-elle de faire monter les pneus pluie en température ?

« Non, c’était plutôt facile ça. C’était plus de mettre le tour dans l’ordre, au bon moment. Et puis c’était aussi difficile mentalement : monter cinq fois dans la voiture, ressortir cinq fois… attendre plus de deux heures… normalement, entre les Libres 3 et les qualifications, on mange très peu, parce qu’après, on se sent trop plein. Mais là, en fait, c’était 16h30 quand les qualifications ont démarré. C’est le genre de trucs qui épuise un petit peu, de l’intérieur. Mal de crâne, tout ça… »

Pour autant, Esteban Ocon ne priait-il pas pour que la piste soit autant mouillée que possible ?

« J’étais content que ça reste mouillé. Que ce soit sur le sec ou non, moi ça me va. Je savais que sous la pluie, il y aurait une opportunité. »

« J’étais à fond, et c’est vrai que la voiture bougeait beaucoup. C’était une prise de risque, surtout dans la ligne droite. »

Pendant la course, le Français sait que les Ferrari vont « vite revenir ».

« Avec la longue ligne droite, on va essayer de les garder derrière. C’est sûr que les Ferrari vont être rapides. On part troisième, l’objectif est de faire le podium. Je vais faire mon maximum pour rester 3e. »

Finalement, le plus difficile, était de rentrer en Q3 pour Ocon – cela s’est joué à deux millièmes avec Perez.

« J’ai été bloqué par Kvyat dans le dernier virage [en Q2] et j’ai fait une belle erreur. J’ai perdu facilement quatre ou cinq dixièmes dans ce tour. Je savais que j’avais plus de performance que ça, je savais que ça allait être limite. Quand j’ai vu que j’étais 10e à la fin de mon tour, je me suis dit que c’était mort. »

Esteban Ocon va-t-il changer d’approche au départ, quand on sait qu’il pourra partir 3e, et qui plus est à l’intérieur ?

« Non, mais ça va être bien, ça va être sympa ! »

Lewis Hamilton ne pourra prendre aucun risque pour le championnat, au contraire du pilote français. L’espoir de Force India a-t-il donc un coup stratégique à jouer au premier virage ?

« On n’y pense pas vraiment. Il ne faut pas que je fasse des bêtises, il y a quand même un boss devant [Hamilton] ! Et puis c’est comme si je voyais la tête de Toto sur la voiture de Lewis ! »

Esteban Ocon reste un pilote du giron Mercedes et ne compte pas l’oublier au premier tour, d’autant plus que toutes les caméras sont braquées sur lui.

« Mais si les deux se touchent devant, on ne sait jamais… » conclut-il, un brin rêveur.