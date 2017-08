A Spa-Francorchamps, ce week-end, Esteban Ocon va fêter un anniversaire un peu spécial pour lui.

Après la pause estivale de 4 semaines, il revient en effet dans le paddock sur le lieu de son tout premier Grand Prix en Formule 1, l’année dernière, avec Manor. La boucle est maintenant bouclée pour le pilote Force India !

"J’ai eu de super vacances d’été dans le sud de l’Espagne. Mes batteries sont complètement rechargées et j’ai hâte de remonter dans la voiture," déclare le Français avant Spa.

"Cela fait maintenant un an pour moi en tant que pilote de Formule 1 et le temps est passé très rapidement. Alors on peut aussi dire je ne suis plus un rookie !"

"Spa, c’est donc le circuit où j’ai fait mes débuts en F1 l’année dernière en tant que titulaire. C’est un excellent tracé, mais ce n’est pas nécessairement l’un de mes favoris. Il y a des virages spéciaux, en particulier dans le 2e secteur, qui a un rythme agréable. C’est un circuit où vous devez être totalement à l’aise avec la voiture, car vous devez être vraiment engagé dans les courbes à grande vitesse."

Après le tourniquet hongrois, Ocon s’attend à plus d’animation lors du Grand Prix.

"Spa est généralement une bonne piste pour de bonnes courses, car il est plus facile de dépasser que sur d’autres pistes. Il y a aussi le fameux climat météo de Spa, qui apporte une bonne part d’imprévisibilité. Ca ne me dérange pas s’il pleut parce que ça pourrait nous apporter plus d’opportunités."

Le pilote Force India reprend sa saison avec confiance parce qu’il sait que la VJM10 et son moteur Mercedes sont à l’aise sur les circuits rapides.

"Je pense que nous pouvons être compétitifs ce week-end, que la piste soit sèche ou mouillée. Les caractéristiques de la piste devraient convenir à notre voiture. Tout le monde aime passer à fond dans l’Eau Rouge, c’est certainement la partie la plus impressionnante d’un tour à Spa. Mais, avec ces voitures 2017, ce sera une expérience incroyable. Peut-être que le premier tour de la course sera un défi, mais après, je pense que nous devrions pouvoir le prendre facilement à fond."