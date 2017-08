Esteban Ocon n’a manqué qu’une fois le top 10 cette saison : à Monaco. Pour le reste, le Français, demi-rookie cette année et opposé à une valeur sûre du plateau, Sergio Perez, impressionne avec une régularité à toute épreuve.

Mais l’appétit vient en mangeant. Encore très jeune, celui qui a battu Max Verstappen en F3, il y a trois ans, a forcément le sentiment de progresser à pas de géant.

« Si vous regardez mon rythme en Australie, j’ai fait depuis des progrès énormes. Durant les cinq premières courses, je n’ai cessé de m’améliorer, ensuite, il reste les détails, et vous devez donc vous améliorer dans ce domaine, et je commence à m’y mettre. Cela prend un peu plus de temps bien sûr, et oui, j’apprends tout le temps, et je ne m’arrêterai pas d’apprendre avant d’avoir un premier podium ! »

11e du classement des pilotes avec 45 points, Esteban Ocon n’a pas à rougir mais il en veut forcément plus.

« Je suis assez heureux de cette saison pour le moment. L’objectif était de marquer des points à chaque course et c’est que nous faisons, à part à Monaco, où nous avons été un peu malchanceux. »

« Je me sens de plus en plus à l’aise dans l’équipe à chaque fois que je m’installe dans la voiture, et maintenant, je vais commencer à courir sur des pistes que je connais, ce qui m’aide aussi. J’ai hâte de voir ce que le reste de la saison me réserve, mais pour le moment, je suis heureux de ce que j’ai fait. »