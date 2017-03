Esteban Ocon s’apprête à disputer sa première saison complète en Formule 1, après avoir piloté pour Manor l’an dernier entre Spa Francorchamps et Abu Dhabi. Le Français courra cette fois pour Force India, dont les essais se sont bien passés et qui compte prouver que la quatrième place chez les constructeurs l’an dernier n’était pas du vent.

"Il est un peu tôt pour parler d’objectifs et de podiums pour le moment" tempère Ocon. "Personne n’a disputé de course donc on verra où tout le monde se situe. Je pense qu’en essais, tout le monde en a gardé un peu sous le pied mais que l’idée serait de faire un bon week-end pour commencer et d’atteindre la ligne d’arrivée car la fiabilité n’a pas été évidente pour tout le monde, ce qui veut dire que franchir la ligne pourrait signifier un bon résultat".

Ocon fait partie du programme de développement de Mercedes et c’est grâce à ce statut qu’il a franchi l’étape entre Manor et Force India. L’étape suivante serait de piloter pour Mercedes mais le jeune pilote ne préfère pas y penser pour le moment.

"Je suis un pilote du programme Mercedes mais pour le moment, je suis surtout un pilote Force India et je suis focalisé sur cet objectif, je veux faire du bon travail cette saison et je pense qu’il est trop tôt pour parler de moi en tant que pilote Mercedes dans le futur car je suis heureux avec Force India et c’est ici qu’est ma motivation" a-t-il précisé.

Comme son équipier, Ocon a été contraint de modifier son casque et pilotera une voiture rose suite à l’arrivée d’un partenaire important pour Force India, BWT, qui exige la couleur rose, très reconnaissable.

Ocon se rappelle du moment où l’annonce lui a été faite : "J’étais à la maison en train de m’entraîner quand on m’a appelé. C’est une bonne chose pour l’équipe. L’arrivée de BWT est une bonne chose pour la F1 également, cela change la perspective. On ne voit pas souvent de voitures roses et c’est bien, et ça l’est aussi car un bon partenaire comme BWT fait rentrer de l’argent dans l’équipe et ça peut aider la voiture à aller plus vite".

L’entraînement a justement été une grande partie du programme d’Esteban Ocon ces dernières semaines, tant pour gagner du muscle que pour finalement devoir en perdre, après que la voiture a été jugé trop lourde. Mais contrairement à Pérez, le Français a gardé ses kilos hivernaux.

"C’est exact, j’ai pris cinq kilos en m’entraînant, ce qui n’était pas simple mais j’ai réussi et je me sens bien dans la voiture. Les pièces amenées en essais sont toujours un peu plus lourdes pour tester la fiabilité et après elles sont affinées et allégées. Je pense que ce sera le cas ici, je n’ai pas perdu de poids et j’ai gardé ma masse musculaire pour me sentir bien dans la voiture".