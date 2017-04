Esteban Ocon va découvrir le circuit de Shanghai à l’occasion du Grand Prix de Chine, lors duquel il va disputer sa deuxième course avec Force India. Presque sommé de marquer des points dès le début de saison, le Français n’a pas déçu et a terminé sa première course à une probante dixième place.

« Mon premier week-end avec Force India était une très bonne expérience » se satisfait Ocon. « C’était une semaine chargée et j’ai dû apprendre de nombreuses choses et me mettre rapidement dans le rythme. Comme à Melbourne, ma courbe d’apprentissage sera très forte en Chine, je dois encore trouver mon rythme avec la VJM10, aller trouver ses limites et comprendre la gestion des pneus à la fois en qualifications et en course. Ce qu’on a appris à Melbourne nous aidera mais on ne cesse jamais d’apprendre dans ce sport ».

« J’étais heureux de marquer mon premier point en Australie et c’est une très bonne manière pour l’équipe de commencer la saison, surtout avec le très bon résultat de Sergio. Cela montre que nous avons une base solide sur laquelle nous développer. Je me suis bien intégré dans l’équipe et je travaille bien avec mes ingénieurs et mécaniciens. C’est important de se sentir à l’aise et j’aime notre manière de travailler, c’est une ambiance très ouverte et l’équipe comprend mes besoins dans la voiture ».

Ocon ne s’inquiète pas trop de devoir découvrir un nouveau circuit, qui ne sera qu’une variable de plus à appréhender pour lui. Selon lui, le circuit international de Shanghai est nettement moins difficile que Melbourne, dans le sens où il se rapproche sous de nombreux aspects des circuits les plus traditionnels.

« J’ai visité la Chine l’an dernier mais je n’ai jamais roulé sur ce circuit. Ce sera une nouvelle piste à apprendre vendredi. Après Melbourne, ce sera bien de retrouver un circuit qui en est l’exact opposé avec beaucoup d’espace. Je pense que la voiture se sentira plus à son aise à Shanghai, mais nous n’en aurons la confirmation qu’une fois en piste. L’objectif est encore une fois de marquer des points » conclut le Français.