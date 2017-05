Esteban Ocon n’a pour le moment jamais manqué une arrivée dans les points cette saison. Le « demi-rookie » de Force India (il a disputé seulement une moitié de saison en 2016 avec Manor) donne pour le moment entière satisfaction, même si son coéquipier, Sergio Perez, plus expérimenté, le bat régulièrement.

Cependant, le Français assure que sa marge de progression est sensible. Il sent qu’il se rapproche course après course du Mexicain.

« Dans l’ensemble, je me suis grandement amélioré. En Australie, si on me compare à Checo, je ne suis pas parti très loin de lui et j’ai ensuite réussi à rattraper mon retard tout au long de la course. A Bahreïn, j’étais plus rapide en qualifications que lui. A Sotchi, nous nous sommes battus ensemble et nous faisions plus ou moins les mêmes temps au tour, et nous avions le même rythme. »

« Donc dans l’ensemble, je suis assez heureux de mes progrès durant la saison, de ma manière de m’entendre avec l’équipe aussi. Donc c’est bien. Mais j’ai besoin de franchir d’autres paliers pour les courses à venir. »

L’ancien rival de Max Verstappen assure avoir le plus progressé en qualifications sur ses performances.

« Je me sens toujours à l’aise en course. J’ai toujours un peu plus souffert en qualifications. Je pense que j’ai grandement amélioré mon rythme sur un seul tour. »

D’autres marges de progression ont été trouvées en coulisses, du côté du travail sur les réglages…

« J’ai toujours eu une voiture solide pour la course. Je pense que nous nous sommes aussi grandement améliorés sur la manière de régler la voiture avec mes ingénieurs [pour les qualifications]. Maintenant, je suis capable d’avoir un bon rythme en qualifications, donc c’est bien. »

Une confirmation de ces progrès est attendue lors de la saison européenne, qui débute ce week-end à Barcelone.