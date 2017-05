Esteban Ocon a impressionné Force India par sa constance et sa régularité, avec 5 Grands Prix et 5 arrivées dans les points, comme pour son équipier, Sergio Perez.

Le Français reconnait auprès de RTL que "c’est un bon début de saison. On a exploité de bonnes choses avec la voiture. Nous n’avions pas un super niveau de performance quand on a commencé la saison mais nous n’avons fait que progresser, de marquer des points à toutes les courses. Et voilà, maintenant je suis 8e au championnat du monde, l’équipe est 4e au classement des constructeurs, donc c’est un bon début de saison."

Ocon s’était fixé des objectifs ambitieux au début de l’année, en rejoignant une équipe nettement plus compétitive que Manor. Mais il admet que cela va au-delà de ses espérances.

"Honnêtement, on m’aurait que j’allais faire un début de saison comme ça, j’aurai signé tout de suite. Mais non, dans notre cas, il faut qu’on soit constant à chaque fois, il faut qu’on soit opportuniste également et ne pas faire d’erreur pour pouvoir rafler un maximum de points."

Son équipe semble arriver toutefois à un palier : pour faire mieux, il faut aller battre des équipes comme Red Bull... et ensuite Mercedes ou Ferrari !

"Forcément ce ne sont pas les mêmes objectifs. Mercedes et Ferrari, ce sont de grosses équipes avec beaucoup de moyens. Alors d’être derrière les trois top team, c’est déjà super bien. Ce qui manque maintenant c’est un peu plus de moyens. Mais avec les améliorations qu’il y a à faire et avec un peu de chance on pourra titiller Red Bull lors des grands prix européens."