Force India aborde le Grand Prix d’Espagne en solide 4e du classement des constructeurs, mais sa position pourrait être remise en question à l’occasion du début de la saison européenne. Williams, Renault ou encore Haas attendent de nombreuses évolutions aérodynamiques qui pourraient (ou non) bouleverser la donne en milieu de grille, où les écarts sont très serrés.

Sergio Perez visera en Espagne une 15e arrivée consécutive dans les points. Il s’attend à un défi corsé ce week-end.

« Barcelone est un circuit qui teste vraiment une F1. Il y a quelques virages rapides dont le ressenti est très spécial, comme dans les virages 3 et 9, où vous pouvez apprécier la performance aéro de ces voitures 2017. C’est toujours un circuit difficile pour dépasser et donc la qualification est d’autant plus importante. »

« Quand vous arrivez en Europe, vous sentez que la saison bat son plein. C’est la 5e course, un quart de la saison sera donc achevé. Et cette année file vraiment vite. Je suis très fier de mon équipe et de ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Être 4e au classement des constructeurs en arrivant à Barcelone montre que nous avons vraiment fait du bon travail jusqu’à présent. La Russie en fut un autre exemple. Nous avons maximisé toutes les opportunités lors de ce week-end. »

« C’est difficile de savoir à quoi s’attendre ce week-end. Je pense que toutes les équipes vont amener de nouvelles choses pour leurs voitures. Ce sera aussi notre cas. Nous avons planifié des évolutions qui, je l’espère, nous apporteront un peu plus de performance. »

Comme son coéquipier, Esteban Ocon n’a jamais manqué les points cette saison. Il tentera de poursuivre cette série tout à fait remarquable dimanche prochain.

« Je me sens dans un état d’esprit positif après notre performance à Sotchi. Cela montre les résultats que nous pouvons obtenir quand tout marche selon le plan, parce que nous avons amélioré la voiture lors de chaque session. L’équipe a fait un travail incroyable parce que je me suis senti à l’aise dans la voiture et je pouvais vraiment pousser. C’est un bon signe pour les courses à venir et je sens que nous avons beaucoup de potentiel à aller chercher avec la VJM10. »

« Revenir à Barcelone, c’est une opportunité de voir à quel point nous avons amélioré la voiture depuis les essais hivernaux. C’est un circuit qui montre vos forces et vos faiblesses, parce que vous ne pouvez rien cacher. Tout est une question de performance aéro… et de confiance. »

« Je suis tout à fait heureux d’être de retour en Europe. C’est plus proche de chez moi. J’ai couru à Barcelone tant de fois quand j’étais plus jeune… donc c’est un environnement un peu plus familier. J’apprécie vraiment le tracé de la piste, et il y a des virages, comme les virages 1 et 2, où vous ne pouvez pas vous permettre de commettre une erreur, parce que cela nuirait à votre vitesse pendant tout le virage 3. Le dernier secteur est aussi très technique et vous devez être très précis sur le positionnement de votre voiture pour vous assurer de ne pas perdre de temps. »