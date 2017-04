Esteban Ocon partira 20e et dernier demain sur la grille de départ, à moins que des pénalités tombent pour d’autres pilotes d’ici-là.

Le pilote Force India a été victime, comme Romain Grosjean, de l’accident de Giovinazzi dans les dernières secondes de Q1.

"Clairement j’allais améliorer mon temps de plus d’une seconde quand il est sorti, j’allais en Q2 vraiment facilement," lâche Ocon.

"C’était aussi la première fois du weekend que j’étais plus rapide que Sergio Perez sur mon tour rapide. C’est décevant, c’est pas de chance..."

"Ils prévoient de la pluie demain et on pourra donc sûrement remonter," tente-t-il de rassurer.

Le Français paie-t-il le manque de roulage d’hier, puisqu’il ne connaissait pas le circuit ?

"Bien sûr que c’est plus dur quand on n’a pas beaucoup d’essais mais comme je l’ai dit j’allais plus vite que Sergio sur cette Q1 donc tout allait bien pour moi. Maintenant je vais préparer ma course au mieux."