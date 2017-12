La saison 2017 vient à peine de s’achever et les équipes préparent logiquement déjà 2018, avec notamment les essais qui vont se dérouler cette semaine à Abu Dhabi. PREMA est la deuxième équipe - après Carlin - à être au complet. Après avoir annoncé Sean Gelael il y a quelques jours, l’équipe italienne vice-championne cette saison a confirmé aujourd’hui Nyck De Vries comme leur deuxième pilote.

Le Néerlandais de 22 ans a effectué sa première saison de F2 cette année avec Rapax, puis Racing Engineering, terminant septième au championnat avec une victoire dans la course sprint à Monaco. Le pilote estampillé McLaren courra donc pour une équipe italienne et cela lui convient plutôt bien : "D’abord, je veux remercier tous ceux qui sont impliqués pour cette opportunité. Je suis ravi de rejoindre une équipe avec autant de succès que PREMA et je les remercie pour leur confiance. Nous nous connaissons depuis un moment, donc c’est très excitant de pouvoir enfin courir ensemble, et je suis impatient de retourner en Italie. Nous sommes impatients de découvrir les nouveaux défis proposés par la nouvelle voiture de F2. Ce sera un championnat très compétitif, que le meilleur gagne !"

René Rosin, chef d’équipe de PREMA, est heureux d’avoir pu signer un talent comme De Vries pour 2018 : "Nous sommes ravis de nous avoir assuré les services de Nyck pour la saison 2018 de F2. Son talent est incroyable et nous espérons que nous pourrons en tirer le meilleur et nous battre pour le titre. Je suis vraiment impatient de voir notre duo en piste."

En tant que directeur de McLaren, équipe dont Nyck De Vries fait également partie, Eric Boullier a aussi son mot à dire : "Nyck est un membre important et populaire du programme de jeunes pilotes de McLaren. Nous sommes ravis de le voir continuer en F2, pour consolider ses performances de l’an passé. Son expérience sera un avantage et le place en bonne position pour 2018."