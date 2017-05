En se montrant le plus rapide lors de la première séance d’essais sur la Nordschleife, Rob Huff a signé un temps de référence que ses rivaux du FIA World Touring Car Championship essaieront de battre, avec un chrono de 8’41″255 signé sur les 25,378 km du circuit.

Le pilote officiel Honda Norbert Michelisz, auteur d’un double podium l’an passé lors de la WTCC Race of Germany, semblait en mesure de conclure cette session d’une heure en tête de la hiérarchie, avant un dernier effort de Rob Huff qui battait le temps du pilote hongrois de 0,661 dans les derniers instants de la séance sous les couleurs de l’équipe allemande ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Nicki Catsburg se positionnait au troisième rang sur sa Volvo S60 du Polestar Cyan Racing, Mehdi Bennani et Tiago Monteiro se classant 4e et 5e devant Tom Chilton, Thed Björk, Tom Coronel, Yann Ehrlacher et Esteban Guerrieri qui complète le top 10, les deux derniers cités effectuant tous deux leurs débuts sur la Nordschleife ce week-end.

Les pilotes WTCC seront de retour en piste à 18h50 heure locale pour les Essais Libres 1.