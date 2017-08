A 17 ans, Lando Norris fut l’une des révélations des tests de Budapest. Rapide et endurant lors des essais privés, le jeune pilote McLaren s’est imposé comme l’une des valeurs montantes du sport automobile. Il se réjouit aujourd’hui d’avoir pu donner le maximum lors de sa journée de tests.

« Je pense que je ne suis pas tout proche d’une arrivée en F1 mais on m’a simplement donné la chance d’être dans une F1 pour montrer ce que je pouvais faire, et je suis à un point où je me sens raisonnablement prêt pour la F1. J’espère que ça ouvre d’autres opportunités. »

Le Britannique doit tout de même faire attention à ne pas compromettre sa saison en F3 en se concentrant trop sur la F1…

« Je pense que ça ne gêne pas ma saison en F3, et je veux être champion. Mais McLaren m’aide de bien des manières, du point de vue physique au point de vue mental. C’est précieux de tester pour eux, et ils voulaient quelqu’un sur lequel ils pouvaient compter pour ces tests. Donc ils m’ont aidé à franchir une grosse étape cette année, c’est formidable d’être avec eux. »

« J’ai eu ma première expérience avec les F1 2017, et c’est que j’aime. Je pense que ça s’est très bien déroulé, je ne m’y attendais pas. Je pense que des deux côtés, celui de l’équipe et le mien, c’était une bonne journée. J’espère que ça m’ouvrira d’autres opportunités. Donc cela me donne plus de confiance et si je devais refaire un test, je sais que je serais capable de maîtriser la difficulté de ces F1. C’est un gain de confiance. »

Lando Norris ne le cache pas : il veut grimper jusqu’en F1. Mais il vise plutôt un objectif de moyen terme.

« Le but est d’être en F1, disons dans les deux ou trois ans. Il n’y a pas de plan spécifique. Beaucoup de choses vont dépendre de ma victoire cette année en F3, donc je me concentre sur cela pour le moment et ensuite nous verrons à la fin de l’année ce que je ferai ensuite. Que ce soit la F2 ou la Super Formula, où McLaren a placé Stoffel Vandoorne… ça ne dépend pas vraiment de moi. »

« Honnêtement, peu importe, du moment que je fais de mon mieux et que McLaren est content de moi. Donc la F2 serait très bien, je pense que c’est une voiture assez amusante à conduire, mais la Super Formula… peu importe la catégorie. »

Lando Norris aimerait également tenter quelques expériences en GT3 ou en DTM, histoire de diversifier ses acquis. Et en IndyCar, comme Fernando Alonso cette année avec McLaren-Andretti ?

« Oui, je pense que ce serait cool ! »