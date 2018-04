Pilote de réserve de l’écurie McLaren, Lando Norris travaille dans cette équipe aux côtés de Stoffel Vandoorne, titulaire en F1 et champion de GP2 (ex nom de la F2). Le jeune pilote Carlin a-t-il pu demander des informations sur la catégorie à son aîné afin de bénéficier d’un coup de pouce ? Lando Norris assure que non, n’ayant jamais osé poser de questions.

"Nous n’avons pas vraiment eu de vraie conversation à ce sujet. La plupart du temps que je le vois, c’est sur un circuit, et je ne veux pas vraiment le déranger, donc j’ai tendance à ne pas poser trop de questions - surtout quand il pilote ! Quand je le vois, nous avons plutôt des conversations légères, mais rien de profond à propos de la course auto", révèle Lando Norris.

Néanmoins, tous deux ont bel et bien évoqué la F2 de manière générale, et Norris a retenu les conseils du Belge : "La seule chose qu’il ait vraiment dite, c’est que la constance est très importante, tout comme bien se qualifier. La clé est d’obtenir des podiums régulièrement, et même si on part huitième de la course inversée, alors au moins s’assurer de gagner des places et prendre le plus de points possible sans risquer trop."

Parti en pole de la course 1 puis effectivement huitième de la course à Bahreïn, et ayant pu remonter à la quatrième place, nul doute que Lando Norris a déjà appliqué ces petits conseils...