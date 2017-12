L’an prochain, Carlin reviendra en F2, catégorie qu’elle avait brièvement quittée cette saison. Pour son retour, l’équipe britannique comptera sur un de ses pilotes phares depuis plusieurs saisons - et grand espoir du sport automobile - Lando Norris. Le jeune britannique fait justement ses débuts en F2 ce week-end chez Campos, et l’an prochain il disputera donc sa première saison complète dans la catégorie.

Plus jeune champion de F3 de l’histoire (à un peu moins de 18 ans), Lando Norris a déjà un beau palmarès et il sera également pilote de réserve chez McLaren. Norris est très heureux de rester chez Carlin, équipe qu’il connait bien : "Ce sera ma quatrième année de course chez Carlin, je me sens faire partie de la famille ici. C’est un environnement amical où je me sens très à mon aise. L’année prochaine sera un grand moment d’apprentissage puisque je devrais m’habituer à plus de puissance, aux pneus Pirelli et aux arrêts aux stands obligatoires, mais je sens que je suis das le meilleur environnement possible pour réussir à m’accommoder à tous ces éléments."

L’équipier de Lando Norris sera quant à lui plus expérimenté en F2 puisqu’il s’agira de Sergio Sette Camara, qui a déjà accompli une saison de Formule 2 cette année avec MP Motorsport, remportant la course sprint à Spa. Le Brésilien connaît l’équipe Carlin pour avoir couru avec eux à Macau l’an passé (où il avait fini troisième).

Sette Camara est âgé de 19 ans et sait qu’il aura fort à faire avec son coéquipier, mais il prend ceci comme un défi et une motivation supplémentaire : "Signer avec Carlin est ce qu’il y a de meilleur. C’est un top team et je sais qu’ils seront en haut des classements. J’ai déjà une expérience avec eux à Macau en 2016 et c’était génial de finir troisième avec eux dans une course si importante. L’environnement dans l’équipe, avec les autres pilotes, les mécaniciens, les ingénieurs est tellement positif, je suis impatient de passer la saison avec l’équipe dans un si grand championnat. Avoir un équipier si fort que Lando est très motivant. Nous nous pousserons l’un l’autre à la limite pour être de meilleurs pilotes et donner à carlin les résultats qu’ils méritent. Je remercie ma famille et mes sponsors qui ont rendu cela possible. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité."

Trevor Carlin est persuadé que son choix de pilotes pour le retour de l’équipe est le bon, avec deux pilotes de moins de 20 ans, dont un qui a déjà un an d’expérience en F2. Le responsable de l’équipe a déclaré : "Je suis ravi d’être capable d’annoncer un fantastique duo de pilotes pour notre retour en F2. Avec Lando et Sergio, nous avons un des plus excitant duos de jeunes pilotes. Nous sommes extrêmement fiers de continuer une quatrième saison avec Lando Norris. C’est très agréable de continuer de travailler avec un pilote tout en grimpant dans l’échelle des catégories de la FIA. Ce sera une grande aide d’avoir l’expérience de Sergio à ce niveau avec les pneus Pirelli, et nous avons déjà travaillé avec lui donc nous connaissons sa vitesse et son potentiel. Toute l’équipe est très excitée du dur travail et des défis qui nous attendent."