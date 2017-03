Lando Norris révèle que pour lui, faire un choix pour son avenir n´a pas été difficile.

Depuis cette saison, le jeune homme de 17 ans fait partie du programme junior de McLaren-Honda ,et affirme qu´il ne pouvait pas s´imaginer avoir un meilleur partenaire que l´équipe de Woking.

Avec un palmarès déjà bien étoffé pour son âge, le Britannique s´est vu proposé différentes options, notamment le fameux programme pour jeunes pilotes de chez Red Bull. Mais Norris ne voulait pas devenir la marionnette d´Helmut Marko.

« Chez Red Bull, tout peut arriver. Les contrats ont l´air d´être complètement taillés pour Helmut Marko et non pour les pilotes » explique-t-il.

Marko est en effet connu pour se montrer impitoyable et ses méthodes de travail le sont tout autant. Et Norris n´a pas eu à chercher bien loin pour trouver un exemple pour illustrer les pratiques du responsable du Taureau Rouge : Daniil Kvyat, qui a perdu son baquet chez Red Bull et qui a été rétrogradé chez Toro Rosso en cours de saison l´année dernière.

Le Russe avait eu beaucoup de mal à garder la tête hors de l´eau lors de la saison 2016 et il a réussi à garder sa place en F1 de justesse.

« Ce genre de choses ne me donne pas confiance. Ils ont beaucoup de pilotes et on peut être viré n´importe quand ou être mis à l´écart n´importe où. »

Mais le Britannique trouve tout de même que le programme de Red Bull peut être un bon choix, parce qu´un bon nombre de pilotes qui ont signé avec Marko ont fini par piloter en Formule 1.

« Il y a là-bas un soutien très fort » reconnait Norris.

Mais McLaren a aussi cet avantage. Avec Kevin Magnussen et Stoffel Vandoorne, Norris sait que de parvenir à piloter en catégorie reine est possible, avec une possibilité de commencer dans des équipes plus modestes pour accumuler de l´expérience.

« C´est un peu comme chez Mercedes, qui a placé Ocon et Wehrlein chez Manor. Ou il y a encore Force India. C´est une bonne chose, parce qu´il y a beaucoup d´écuries dans lesquelles on peut être placé. »

Norris est aussi sceptique concernant la Ferrari Driver Academy.

« Il n´ont pas les meilleures statistiques, en ce qui concerne l´accession à la Formule 1 par les jeunes. Ils (Ferrari) en ont soutenu quelques pilotes, mais ils n´en ont jamais vraiment porté un au sommet. »

Le jeune pilote se montre donc très satisfait de faire partie du programme de McLaren.

« C´était le meilleur choix, McLaren était l´équipe qui pouvait me proposer le plus. Ils m´ont dit les bonnes choses et je suis certain que les conditions sont meilleures que celles des autres équipes. Chez eux, tout est un peu plus libre et plus simple. C´est l´équipe à qui j´ai fait le plus confiance lors de mon choix. »