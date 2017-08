Lando Norris, le pilote d’essais et de développement de McLaren Honda, pourrait bien voir sa carrière transformée en 2018 si Fernando Alonso prenait la décision de ne pas poursuivre avec l’équipe de Woking.

Le pilote de 18 ans, qui domine la Formule 3 cette année, pourrait être appelé à épauler Stoffel Vandoorne, confirmé hier.

"Cela va vraiment dépendre de ce que Fernando fera l’année prochaine," déclare Norris.

"McLaren fait de son mieux pour le garder, évidemment. C’est un excellent pilote, comme il l’a démontré encore cette année malgré une voiture qui n’est pas parfaite."

Eric Boullier a salué les prestations de Norris lors des essais privés en Hongrie, le décrivant comme une star du futur.

"Ca fait évidemment un gros bien au moral. Eric a coaché de nombreux jeunes pilotes dans le passé, des juniors jusqu’à la F1. Il sait donc de quoi il parle. Maintenant je dois lui parler, à lui et à Zak Brown, pour savoir quand ils peuvent me mettre dans une Formule 1. Mais ça ne dépend pas de moi. Reste aussi à savoir s’ils me feraient confiance pour remplacer Fernando..."