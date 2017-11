Le nouveau 3e pilote de McLaren, Lando Norris, qui est considéré comme l’étoile montante du sport britannique vers la F1, révèle qu’il suit Lewis Hamilton sans pour autant le considérer comme son idole.

Norris a réalisé une performance impressionnante en remportant le titre européen de F3, et a été confirmé comme pilote de réserve de McLaren pour 2018 ce lundi, à la place de Jenson Button, un autre Britannique.

Le jeune homme de 17 ans ne considère donc pas Hamilton comme un modèle, bien qu’il estime remarquables les succès que le champion du monde 2017 a pu avoir.

"Je ne connais pas Lewis personnellement," explique Norris au Daily Mail.

"Il était à la remise des prix de la FIA à la fin de l’année dernière, alors je l’ai vu à cette occasion, mais nous n’avons pas parlé ensemble. J’ai cependant discuté avec Sebastian Vettel. Il m’a consacré du temps et nous avons parlé pendant 5 ou 10 minutes. C’était gentil de sa part de faire cela."

Norris admet toutefois qu’il est flatté d’être considéré comme le successeur logique de Lewis Hamilton dans son pays.

"C’est cool quand on y pense... j’estime que Lewis est un très bon pilote, et il est tout particulièrement rapide en qualifications. Je le soutiens parce qu’il est Britannique, mais il n’est pas une idole pour moi. J’essaie de faire bien les choses et j’espère que le reste viendra tout seul."