C’est fait ! Après un revers au Red Bull Ring, le pilote de développement de McLaren, Lando Norris, est officiellement devenu le nouveau champion de Formule 3 européenne ce week-end à Hockenheim.

Le Britannique est maintenant sur une voie royale pour prendre le poste de pilote de réserve de McLaren, à la place de Jenson Button, comme le suggérait Eric Boullier la semaine dernière.

Pour celui qui va avoir 18 ans en novembre, c’est évidemment un grand soulagement. Il confirme que ce titre doit lui ouvrir les portes de la Formule 1 bientôt. Mais il aura certainement une saison à faire en Formule 2 avant...

"Ça a été une année incroyablement riche en succès et une saison, qui je l’espère, va me rapprocher de mon rêve de Formule 1," commente Lando.

"Carlin m’a donné une voiture rapide et compétitive depuis le début à Silverstone et mes remerciements vont à Trevor Carlin et à son incroyable équipe."

"J’adore mon statut de jeune pilote McLaren, qui me fait passer du temps en simulateur au McLaren Technology Centre et qui me permet d’être présent à quelques Grands Prix avec l’équipe. Remporter ce titre de F3 ne peut que m’aider à devenir pilote de F1."

Norris dispose maintenant d’un palmarès très solide : sacré champion d’Europe de karting en 2013, il est sacré champion du monde de karting en 2014, devenant même le plus jeune champion de la discipline.

Il a d’ailleurs débuté la monoplace en parallèle cette même année, et a terminé troisième de la Formule Ginetta Junior en 2014... et meilleur débutant. En 2015, il remporte la MSA Formula, et remporte une victoire en Formule 4 allemande.

En 2016, il domine et est sacré champion du Toyota Racing Series et remporte le Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Il domine l’Eurocup Formula Renault 2.0 et la Formula Renault 2.0 Northern European Cup également cette même année. Il remporte également le McLaren Autosport BRDC Award.

C’est cette année qu’il rejoint Carlin Motorsport dans le championnat d’Europe de Formule 3, ainsi que le programme de jeunes pilotes de McLaren Racing... avec le succès qu’on connait dorénavant.