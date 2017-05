Honda a signé la pole position sur la Nordschleife grâce à Norbert Michelisz. Le Hongrois devance Nicky Catsburg et Rob Huff, respectivement sur Volvo et Citroën.

Michelisz a signé le meilleur chrono sur ce circuit long de 25 kilomètres sous un soleil de plomb, sans réussir toutefois à rivaliser avec le chrono de la matinée, signé justement par le pilote Volvo.

La pole a été réalisée en 8’38"072, avec six dixièmes seulement d’avance sur Catsburg qui a toutefois de quoi être frustré puisqu’il a été contraint de ralentir à cause d’une crevaison dans le dernier secteur. Troisième malgré un petit souci avant les qualifications, Rob Huff devance Tiago Monteiro sur la deuxième Honda.

Thed Bjork est cinquième devant Tom Chilton, Tom Coronel et Mehdi Bennani. Esteban Guerrieri est neuvième et partira devant Nestor Girolami qui a été stoppé dans son élan par son équipe afin d’assurer la dixième place, ce qui lui garantit la pole position dans la course d’ouverture. Celle-ci verra donc sa première ligne composée de deux pilotes argentins.

Encore une fois, Ryo Michigami manque le top 10 et partira onzième des deux courses de trois tours devant Yann Ehrlacher, dont l’équipe RC Motorsport a réussi des réparations de fortune suite à un accident assez violent en essais hier. Le Français boîte depuis hier et n’a pas disputé ses qualifications dans les meilleures dispositions.

MAC3 - VOLVO ATOMISE HONDA

Le MAC3 a été disputé directement après les qualifications, sur un seul tour cette fois puisque le circuit est exceptionnellement long. Dès le début, il a semblé évident que Volvo allait battre Honda puisque Tiago Monteiro a été victime de problèmes de suspension.

Le Portugais a roulé derrière ses équipiers qui n’ont pas forcé afin de ne pas le distancer et malgré des soucis de vibrations pour la Volvo de Catsburg, le constructeur suédois a compté jusqu’à 24 secondes d’avance sur le manufacturier japonais !

De là, les trois S60 ont terminé leur tour en roue libre, battant les Honda avec une marge de près de 20 secondes. Volvo gagne son troisième MAC3 en quatre courses et consolide son avance en tête du championnat constructeurs.