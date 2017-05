Nicky Catsburg a complété la très bonne journée de Volvo en remportant sa première victoire pour le compte de Polestar sur la Nordschleife. Volvo aura donc dominé les deux courses et empêche Honda de signer sa première victoire dans l’Enfer Vert.

Catsburg a provoqué sa victoire en prenant la tête de course au poleman, Norbert Michelisz, dès le départ de la course. Rob Huff a tenté de dépasser les deux hommes mais a été contraint de rester derrière après un contact avec Catsburg.

Avec seulement trois dixièmes d’avance à la fin du premier tour, Catsburg a tenu bon car Michelisz était sous la menace de Huff. La course a été plus calme que la manche d’ouverture et Catsburg a gagné devant Michelisz et Huff qui remporte le trophée des indépendants pour la deuxième fois de la journée.

Bjork complète sa bonne journée en terminant quatrième devant les pilotes du Loeb Racing, Chilton et Bennani, puis Coronel et Guerrieri sur les deux Chevrolet. Ehrlacher et Filippi ont de nouveau conclu le top 10, tandis que Tiago Monteiro, qui partait des stands, n’a marqué aucun point aujourd’hui mais garde la tête du championnat.