Après sa première saison en tant que pilote officiel Honda, Norbert Michelisz est désormais considéré comme un potentiel candidat au titre en 2017, tout comme son équipier Tiago Monteiro. Le Hongrois a réussi une très belle première saison avec une quatrième place au classement général et une victoire à Motegi où il a emmené un triplé Honda. Toutefois, il ne veut pas baigner dans une confiance qui pourrait le déconcentrer.

"J’ai toujours peur d’être trop confiant avant le début de saison" explique-t-il. "Mais il est important de garder la tête baissée, de travailler au même rythme avec le même genre d’approche que celle choisie l’an dernier. Si nous arrivons à le faire, nous serons candidats au titre".

"Mais je ne veux pas être trop confiant et trop enthousiaste au sujet de nos possibilités car je ne veux pas me reposer sur mes lauriers. Je dois donner de mon maximum mais je préfère être heureux à la fin et inquiet tout au long de la saison plutôt qu’être trop confiant et mal préparé".