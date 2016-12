Norbert Michelisz, l’un des pilotes les plus en vue du WTCC, a été consacré pour la deuxième année consécutive comme le meilleur pilote hongrois de la saison.

Le magazine Autosport es Formula place le pilote officiel Honda et vainqueur en Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme au sommet de sa liste des 50 meilleurs talents hongrois.

Il était présent au Fokus Books de Budapest, vendredi dernier, pour dédicacer les magazines et poser pour les photographes aux côtés de ses fans.

“Je suis ravi d’avoir été élu meilleur pilote hongrois de l’année et je tiens à remercier toutes les personnes d’Autosport es Formula qui m’ont remis cette distinction, et qui sont en personnes pour me rencontrer à Budapest cette semaine. J’ai la chance d’avoir des fans qui m’ont apporté un soutien incroyable tout au long de ma carrière et je suis heureux qu’ils soient réunis ici autour de moi“ confie le pilote de 32 ans.

“La Hongrie tient une place particulière dans l’Histoire du sport automobile, car le premier vainqueur de Grand Prix – Ferenc Szisz – était Hongrois, mais il n’y eut ensuite que peu de compatriotes qui connurent le succès. C’est revenu il y a une dizaine d’années. Rien qu’en WTCC, nous étions trois en 2016. Et tous sur Honda !”

Michelisz s’est hissé cette saison au quatrième rang du classement pilotes, s’étant notamment imposé à l’issue de la Course d’ouverture du meeting au Japon.