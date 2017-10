Nestor Girolami a décroché sa première pole position en WTCC à l’issue d’une séance qualificative très intéressante lors de la WTCC Race of China sur le nouveau Ningbo International Speedpark samedi après-midi.

Le pilote du Polestar Cyan Racing a devancé la Honda Civic de Norbert Michelisz lors du shootout pour le top 5 en vue de la Course Principale de dimanche sur le circuit de 4,015 km.

« Wow, finalement », a commenté un Girolami ravi. « L’équipe a fait un travail fantastique. Il y a deux jours nous avons beaucoup testé pour résoudre mon problème, et les fameuses vibrations ont désormais disparu. Je suis tellement heureux, c’est bien pour ma confiance. Je suis ici pour me battre, pour aider mes équipiers et pour me battre pour Volvo pour le championnat. »

Son équipier du Polestar Cyan Racing Thed Björk a signé le meilleur temps sur une piste s’asséchant rapidement lors de Q1 devant Girolami, Huff, Michelisz et Gabriele Tarquini. Alors que le top 12 se qualifiait pour la Q2, cette première partie de séance voyait chuter de grands. Mehdi Bennani, au volant de sa Citroën C-Elysée du Sébastien Loeb Racing, se plaignait de problèmes d’équilibre pour expliquer son manque de performance, alors que le Néerlandais Tom Coronel, Daniel Nagy et Filipe de Souza, de retour en WTCC, manquait aussi le billet qualificatif.

Tarquini était la star de la séance cruciale de Q2, qui décidait à la fois du top 5 qualifié pour le shootout et de l’ordre de départ de la Course d’Ouverture avec la grille inversée. Le pilote italien décrochait en effet le meilleur temps lors de son dernier tour. Il était rejoint pour le shootout par Girolami, Michelisz, Björk et Huff.

Tom Chilton, Esteban Guerrieri, Nicky Catsburg et John Filippi rataient le stade suivant, alors que Yann Ehrlacher se classait 10e, ce qui lui permettait d’hériter de la DHL Pole Position pour la Course 1 de dimanche.

Huff était le premier à s’élancer pour le shootout du top 5, mais son temps était immédiatement battu par Thed Björk, qui se montrait 0,3 secondes plus rapide que le pilote britannique. Puis Michelisz abaissait encore la référence de 0,2 seconde.

Les conditions se montraient en constante amélioration, ce qui permettait à Girolami de prendre la première place à l’issue de son tour, ce dernier signant un tour en 1’58 »049 pour se montrer plus rapide que Michelisz. Tarquini était le dernier à s’élancer. La légende du WTCC allait-elle décrocher la pole pour son retour dans le championnat ?

La réponse était non ; Tarquini signait un tour très agressif, avec une belle glissade à la limite de l’herbe, une frayeur qui le reléguait toutefois au cinquième rang.

Derrière Girolami et Michelisz, Björk et Huff s’élanceront de la deuxième ligne pour la Course Principale.

La première course de la WTCC Race of China se disputera dimanche à 14h30 locales.

MAC3 : Volvo bat Honda

L’équipe Polestar Cyan Racing et ses six Volvo S60 a battu le trio de Honda Civic du Castrol Honda WTCC Team dans la séance de MAC3 en WTCC sur la WTCC Race of China sur le nouveau Ningbo International Speedpark samedi après-midi.

Les Volvo emmenées par l’auteur de la DHL Pole Position Nestor Girolami ont bouclé les deux tours en premier sur le circuit de 4,015 km. Les Honda avaient alors un chrono de 4’05 »191 à battre.

Gabriele Tarquini, de retour en WTCC emmenait Norbert Michelisz et Ryo Michigami, avant de faire la même erreur qu’en qualifications et d’effectuer une légère excursion hors-piste. Le pilote italien rejoignait le trio, mais en queue de file.

Son erreur coûtait cher à l’équipe Honda qui terminait quatre secondes plus lente à l’issue du premier tour, un écart qu’elle ne pouvait jamais combler dans le deuxième. Les Honda terminaient 4,7 secondes plus lentes que le Polestar Cyan Racing.

« Cela s’est bien passé », expliquait le pilote Volvo Nicky Catsburg. « Nous sommes super contents de prendre les points. »

Ce résultat permet à Volvo de revenir à deux points seulement de Honda au classement après cet exercice inspiré du Tour de France.