Rob Huff s’est montré le plus rapide lors de la seconde séance d’essais libres de la WTCC Race of China alors que le peloton du WTCC continue à s’acclimater au tout nouveau Ningbo International Speedpark dans des conditions humides ce matin.

Le pilote de la Citroën C-Elysée du ALL-INK.COM Münnich Motorsport a dominé les 45 minutes de la séance, et son chrono était deux secondes plus rapides que tout le monde. Le 11e tour de Huff était son plus rapide, avec un chrono de 2’00 »585 concluant une demi-seconde plus rapide que le suivant, Nicky Catsburg, dans la première des Volvo du Polestar Cyan Racing.

Catsburg devançait Esteban Guerrieri, satisfait de sa performance en vue des qualifications. Le pilote de la Chevrolet Cruze RML du Campos Racing est bien revenu après une escapade dans l’herbe et un tête-à-queue, pour bien démontrer qu’il sera l’un des hommes à battre ce week-end.

Tom Chilton a conclu au quatrième rang au volant de sa Citroën du Sébastien Loeb Racing, devant le revenant Gabriele Tarquini, remplaçant le leader du championnat Tiago Monteiro dans sa Honda Civic du Castrol Honda WTCC Team, le Portugais se remettant d’un accident en test à Barcelone.

Yann Ehrlacher (Lada) se classait au sixième rang devant Nestor Girolami (Volvo), lequel avait signé le meilleur chrono des EL1. Mehdi Bennani, sur sa Citroen du Loeb Racing, Thed Bjork (Volvo) et Norbert Michelisz (Honda) complétaient le top 10.

Les qualifications se tiendront à 15h15 heure locale.