Néstor Girolami du Polestar Cyan Racing a signé le meilleur chrono alors que le peloton du FIA World Touring Car Championship découvrait le Ningbo International Speedpark pour la première fois dans le cadre de la FIA WTCC Race of China ce matin.

Des conditions humides ont donné aux pilotes beaucoup de choses à penser alors qu’ils découvraient le circuit, même si, à leur crédit, les 45 minutes de cette première séance se sont montrées remarquablement vierges de tout incident.

La Volvo S60 Polestar de Girolami s’est portée en tête de la feuille des temps alors qu’il restait un petit tiers de la séance à disputer, mais son meilleur tour était son dernier conclu sous le drapeau à damiers. Le temps du pilote argentin de 2’00 »344 le laissait 0,4 secondes plus rapide que son équipier Thed Björk, et permettait à l’équipe Polestar de conclure avec un doublé à l’issue de cette première séance sur sa manche « à domicile ».

Le Britannique Rob Huff, qui avait signé la première référence de la séance, a terminé avec le troisième meilleur chrono sur sa Citroën C-Elysée du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Il devance la troisième Volvo de Nicky Catsburg en quatrième position, alors que le vétéran du WTCC Gabriele Tarquini s’est montré compétitif pour son retour dans la série avec un cinquième temps au volant de sa Honda Civic du Castrol Honda World Touring Car Team. L’Italien remplace le leader du championnat Tiago Monteiro, contraint de faire l’impasse sur cette course suite à son crash de Barcelone.

Yann Ehrlacher est sixième au volant de sa Lada RC Motorsport devant la Honda Civic de Norbert Michelisz et la Chevrolet Cruze du Campos Racing pilotée par Esteban Guerrieri.

L’autre nouvel arrivant pour cette manche, Filipe de Souza, a conclu la séance au 15e rang alors que ni Zsolt Dávid Szabó ni son équipier du Zengő Motorsport, Dániel Nagy, n’ont pris la piste en raison de problèmes de moteur sur leurs Civic WTCC privées.

La pluie a fait son apparition environ une heure et demie avant le début de la séance, et est attendue tout au long du week-end de la WTCC Race of China. Les Essais Libres 2 se tiendront à partir de 12h45 heure locale.