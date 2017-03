Lâché par Lada qui a décidé subitement de quitter le WTCC fin 2016, Nicky Catsburg a trouvé refuge chez Volvo Polestar, comme annoncé lundi, où il fera équipe avec Thed Björk et Nestor Girolami.

Le Néerlandais a pu essayer la Volvo S60 et ce galop l’a convaincu de se lancer dans l’aventure pour viser les deux titres mondiaux au sein de l’armada suédoise.

"J’ai été très impressionné quand j’ai essayé la voiture" confie-t-il. "Elle sera très forte cette saison et j’ai de grands espoirs. J’ai gagné une course pour le moment et j’espère bien en ajouter à mon palmarès".

Le fait que Volvo ait déjà gagné une course en 2016 et qu’elle ait fait évoluer sa voiture, contrairement aux Citroën C-Elysée qui seront engagées à titre privé, laisse penser que cet objectif est plus que réalisable.