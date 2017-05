Le pilote d’essais de Renault F1, Nicholas Latifi, effectuera cette semaine sur le Circuit de Barcelona-Catalunya sa première sortie au volant de la RS17 dans le cadre des tests de développement des pneus Pirelli 2018.

Le Canadien de 21 ans a rejoint Renault Sport Formula One Team l’an passé en qualité de pilote d’essais dans le cadre d’un programme à long terme.

En parallèle de son rôle de pilote d’essais, Nicholas est ambassadeur d’Infiniti, partenaire de l’écurie, au Canada. Relayant Jolyon Palmer, en action aujourd’hui, Nicholas prendra la piste mercredi pour la seconde journée d’essais.

"Je suis véritablement honoré de profiter d’une telle opportunité et il me tarde d’être au volant de la R.S.17 sur un circuit où je viens tout juste de piloter dans le cadre du Championnat FIA de Formule 2. Avec mon rôle de pilote d’essais, j’ai atteint un certain nombre de points dans mon programme jusqu’ici, mais c’est quelque chose de vraiment spécial. Je suis impatient de travailler avec l’équipe et Pirelli pour fournir tout ce dont ils ont besoin sur cette journée," confie Latifie.

Cyril Abiteboul, directeur général Renault Sport Racing, ajoute :

"C’est une nouvelle étape excitante pour Nicholas. Il pilotera notre génération actuelle de F1 sur les lieux mêmes du Grand Prix d’Espagne qui se sera tenu trois jours auparavant. Cela lui offrira une expérience inestimable et constituera un élément crucial dans sa préparation en vue de futures opportunités. Le programme qu’il accomplira pour Pirelli tournera autour du développement des pneus 2018. C’est donc une tâche importante. Nous avons hâte de le voir en piste mercredi."