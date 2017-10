Pierre Gasly roulera-t-il à Austin avec Toro Rosso ou retournera-t-il pour un week-end en Super Formula, pour tenter de jouer le titre ? Le Français ne pourra en tout cas pas faire les deux à la fois, à moins d’être doué du don d’ubiquité.

L’écurie italienne, dans un communiqué officiel, a assuré qu’à Austin, « Daniil Kvyat conduira la Toro Rosso aux côtés de Pierre Gasly ». Cependant, le champion de GP2 lui-même n’a pas souhaité confirmer l’information.

« Jusqu’à présent je n’ai reçu aucune confirmation, que ce soit de la part de Helmut Marko ou de Franz Tost, au sujet des événements des deux prochaines semaines. Oui, j’ai vu ce communiqué de presse, mais d’abord, je vais rencontrer Helmut avant de dire quoi que ce soit. »

Pierre Gasly souhaiterait-il boucler la boucle à Suzuka en Super Formula ou au contraire engranger plus d’expérience aux États-Unis en F1 ?

« Les deux options m’intéressent. Si je me bats pour le titre en Super Formula et que je retourne ensuite au Mexique, en F1, pour faire le reste des courses de la saison pour Toro Rosso, ce serait formidable. Un titre est un titre. »

« Mais avoir la chance d’aller à Austin et ensuite de faire le reste de la saison chez Toro Rosso… je ne m’en plaindrais pas non plus. »

« Cette semaine, tout sera confirmé. »

Une chose est au moins sûre : Pierre Gasly roulera du Mexique jusqu’à Abu Dhabi chez Toro Rosso pour remplacer Carlos Sainz, déjà parti chez Renault.

S’il venait à ne pas courir à Austin, Toro Rosso se retrouverait à court d’options au sein de sa filière jeunes pour trouver un nouveau pilote. Une pige de Sébastien Buemi voire du champion d’IndyCar, Josef Newgarden, serait ainsi nécessaire. Ce sont les pistes évoquées aujourd’hui.