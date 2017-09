Josef Newgarden a remporté dimanche dernier son premier titre en IndyCar, battant Simon Pagenaud sur le fil lors de la dernière course de Sonoma. Le Français avait raflé le titre l’année dernière mais Newgarden, qui a remplacé Montoya à l’intersaison chez Penske, l’a cette fois-ci devancé.

Newgarden a joué aux avant-postes toute l’année et a atteint le panthéon de la monoplace américaine, après en avoir franchi toutes les étapes depuis 2011. En 2010, il avait couru en GP3, tout comme Conor Daly, lui aussi désormais pensionnaire de l’IndyCar, qui estime que son camarade a tout pour courir en Formule 1.

"Actuellement, avec le niveau qu’a montré Josef compte tenu de sa progression, il devrait recevoir des appels d’équipes de Formule 1" explique Conor Daly. "Il ne devrait pas être possible que personne ne pense à lui, le gars a gagné le championnat pour sa première saison avec Roger Penske. Peut-être reçoit-il déjà des appels d’équipes de F1. Ce serait mérité".

Conor Daly estime toutefois que Newgarden a fait le bon choix en revenant aux Etats-Unis en 2011 car dans un système d’accession à la Formule 1 toujours plus pressé de voir les jeunes talents éclore, l’Américain n’aurait pas forcément trouvé sa place.

"Il est difficile d’accepter qu’un talent comme Josef, celui que nous avons vu depuis plusieurs années, aurait été viré de la filière Red Bull s’il avait voulu aller en F1. On donne peu de temps aux pilotes pour grandir et progresser, et il a eu cela en IndyCar".

"Sa progression est vraiment impressionnante. Les pilotes apprennent toujours et il n’a été chez Penske qu’une seule saison, regardez ce qu’il a déjà fait. Il sera difficile à battre dans le futur s’il n’est pas recruté par une équipe de F1" conclut un Daly un poil optimiste.