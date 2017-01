Chez Red Bull Racing, on a affiché sa grande confiance quant au règlement de cette saison, qui redonne à nouveau la part belle à l’aérodynamique, un des domaines d’excellence de l’équipe.

Adrian Newey, le consultant de Red Bull, s’est évidemment penché un peu plus que ces dernières années sur la nouvelle monoplace mais ne souhaite pas autant s’avancer que ses patrons ou les deux pilotes. Il préfère rester prudent.

"Ce règlement va certainement signifier que la grille sera un peu plus étalée, pour commencer," avance Newey.

"En général, les grandes équipes, qui ont les ressource les plus importantes, lisent mieux les nouveaux règlements, mais, quand nous avons eu le dernier grand changement de règles en 2009, ça n’a pas été le cas. C’était Brawn et nous-mêmes qui avions le mieux travaillé, et les grandes équipes, Ferrari et McLaren à l’époque, ont dû batailler un peu."

"Chaque fois que vous avez des changements de réglementation, vous avez beaucoup d’idées que vous avez à canaliser dans une direction et une philosophie pour la voiture. Bien que nous soyons l’une des plus grandes équipes, nous n’avons pas les ressources pour examiner toutes les directions simultanément."

"Il s’agit d’emprunter ’la direction que nous croyons être la bonne’ et nous espérons que nous avons eu raison. Il y a toujours la chance qu’il y a une direction prise par quelqu’un d’autre qui se révèle meilleure."