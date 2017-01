Adrian Newey a connu plusieurs ères en Formule 1 au fil desquelles il a toujours crée des voitures performantes voire imbattables, et possède de fait une vision très claire de l’effet du nouveau règlement sur la saison prochaine. Selon lui, le risque d’un spectacle un peu moins grand est possible, mais les voitures promettent d’être belles à voir en piste.

"Je suis partagé, l’appui supplémentaire est important" a-t-il déclaré durant le salon Autosport International. "Cela signifie que des virages rapides tels que Copse à Silverstone se passeront à fond, même en course, et que certains virages ne seront que des lignes droites courbées. Les voitures seront plus physiques à piloter et c’est une bonne chose, les pilotes s’entraînent énormément, notamment au niveau du cou".

"Je m’inquiète un peu plus de l’effet que ça pourrait avoir sur les dépassements, notamment car les distances de freinage seront très courtes. On pourra évidement se servir du DRS mais pour moi, c’est une solution pour des dépassements sans que ça les rende très intéressants. Les dépassements dont on se souvient sont les courageux, comme celui de Webber sur Alonso en bas du Raidillon de l’Eau Rouge à Spa en 2011. C’était très courageux et très réussi, mais Fernando a pu repasser grâce au DRS dans la ligne droite suivante".

Newey reste néanmoins conscient que les F1 doivent être spectaculaires visuellement et impressionnantes à voir en piste pour le public.

"Il y a un débat au sujet de l’appui supplémentaire qui pourrait nuire à la compétition. Si l’on enlève trop d’appui, les voitures paraîtront trop lentes. Si l’on regarde une voiture de tourisme en piste toute seule, ce n’est pas très intéressant. Les voitures doivent être rapides car la télé se charge déjà de les ralentir visuellement".