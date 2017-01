Les résultats de Red Bull l’an prochain dépendront toujours en grande partie des progrès du moteur Renault. Toujours en retrait par rapport au bloc Mercedes, le bloc tricolore est tout de même sur la bonne voie après une année 2016 plus qu’encourageante.

En 2017, ces progrès devraient encore se confirmer, si l’on en croit du moins les prévisions optimistes d’Adrian Newey au salon Autosport International.

Le célèbre ingénieur de Red Bull pense ainsi que « Renault progresse vraiment dans la bonne direction en ce moment ».

« Il y a deux ans, nous en étions arrivés à un point où ils n’avaient fait aucun progrès durant l’hiver, si ce n’est légèrement régressé, si on comparait la situation de 2015 à celle de 2014. L’an dernier, ils ont fait de très bons progrès tout au long de la saison. Ils étaient toujours derrière Mercedes et Ferrari, mais ils ont comblé l’écart au lieu de prendre encore plus de retard. Ils ont travaillé dur durant tout l’hiver, je connais leurs chiffres pour cette année, c’est une bonne étape en avant, mais comme toujours, nous ne savons pas ce que nos rivaux ont accompli. »

L’an prochain, les gains en aérodynamique rendront les F1 bien plus véloces en virage, et un peu moins en ligne droite. On dit souvent que ce nouveau règlement mettra plus l’accent sur le châssis que sur le moteur, mais ce n’est pas l’avis d’un spécialiste de la question comme Adrian Newey. L’ingénieur britannique pense même que « le changement de règlement signifie certainement que la puissance moteur sera encore plus importante. »

« Nous aurons tant d’adhérence, que l’on passera plus de temps sur un tour en appuyant à fond sur l’accélérateur. Donc l’on sera moins limité par l’adhérence que par la puissance moteur » explique Adrian Newey.

Voilà donc Renault et Red Bull prévenus : les V6 hybrides feront encore toute la différence l’an prochain !