Adrian Newey n’est pas vraiment de l’avis de ceux qui pensent que la saison 2017 et son nouveau règlement vont à nouveau jouer en faveur de Red Bull, grâce à une part plus importante accordée à nouveau à l’aérodynamique.

Pour le consultant qui a supervisé la nouvelle RB13, présentée dimanche prochain, ce sera même le contraire.

"La combinaison de l’augmentation de l’adhérence mécanique (pneus plus larges), des appuis aérodynamiques et du poids de la voiture signifient que le temps passé chaque tour à fond sur l’accélérateur sera encore plus grand qu’avant," explique-t-il.

"Cela veut certainement dire que c’est encore plus qu’avant une Formule 1 où la puissance compte énormément."

"Ce qui m’inquiète, cependant, c’est que cette F1 dominée par les moteurs n’est pas très saine. Nous devons réussir à trouver le bon équilibre entre le moteur, le châssis et le pilote."

Newey souligne toutefois que le pilote reprendra de l’importance.

"Avec toutes ces forces G en plus, les pilotes vont devoir travailler beaucoup plus pour y résister. Nous étions tous habitués, ces deux ou trois dernières années, à entendre les pilotes à peine essoufflés à la radio, pendant une course. On avait l’impression qu’ils regardaient la course sur leur canapé comme vous et moi !"

Le point négatif ? "Ces appuis supplémentaires pourraient coûter pas mal de possibilités de dépassements et des voitures qui ne pourraient plus lutter de manière aussi proches en piste."

A quoi s’attend Newey pour Red Bull cette année ?

"C’est difficile de dire si quelqu’un va dominer et qui. Honnêtement j’espère que ce changement de règlement va bousculer un peu la hiérarchie et permettre à des équipes de venir bousculer Mercedes, nous y compris, évidemment. La vérité c’est que personne ne sait."

"Notre RB13 sera prête pour les premiers essais, nous savons ce que nous avons fait pendant l’hiver. Mais nous ne savons pas ce que les autres ont fait. C’est pourquoi les premiers essais sont toujours très importants, pour commencer à deviner les choses."