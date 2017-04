La F1 se rendra-t-elle bientôt dans la Grande Pomme ? Déjà, en septembre 2013, le Grand Prix de New York avait été ajouté au calendrier provisoire, mais des problèmes financiers avaient finalement rendu impossible l’organisation de la course.

Liberty Media, nouveau propriétaire américain de la F1, n’a jamais caché son intention de développer le sport Outre-Atlantique. Et quoi de mieux que d’organiser une course dans la capitale économique du pays ? Du reste, la fin annoncée des Grands Prix de Malaisie et de Singapour (cela reste encore à confirmer) laisse des vides à remplir dans le calendrier…

La course n’aurait cependant pas lieu dans New York elle-même. Un circuit urbain y est difficilement envisageable, étant donné la configuration du plan de la ville (les rues sont rectilignes et se croisent en angle droit).

Selon le plan de Liberty, le Grand Prix aurait lieu à partir de 2019, dans le New Jersey, à environ une heure de Manhattan. En 2012, Herman Tilke y avait conçu un circuit urbain le long des rives de l’Hudson, avec la skyline de New York en toile de fond. Liberty Media envisagerait d’ailleurs d’organiser la course de nuit, comme à Singapour.

La piste fait 4,9 kilomètres de long et s’étend sur 52 hectares. Les tribunes peuvent y accueillir 106 000 spectateurs. Toutes les autres installations nécessaires à l’organisation d’une course sont prévues : un centre des médias, un centre médical, des bâtiments pour les équipes, des cabines pour les commentateurs…

Après avoir achevé son travail, il y a plusieurs années, Tilke décrivait ainsi son circuit : « C’est une piste très rapide. Elle semble très intéressante, et tout le circuit passe sur des routes existantes. Le paddock sera sur un terminal de ferry, donc les gens pourront facilement arriver au circuit depuis les hôtels de Manhattan. Le circuit est en dénivelé. La différence d’altitude est de presque 60 mètres, ce qui est beaucoup. Et il n’y a pas d’habitations à l’intérieur du circuit, donc cela ne crée pas vraiment beaucoup de problèmes au niveau de l’organisation. »

Liberty Media, par la voix de Chase Carey, avait également ciblé d’autres destinations possibles pour la F1 chez l’Oncle Sam, et non des moindres : Los Angeles, Miami et Las Vegas.