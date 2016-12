Thierry Neuville, deuxième du Championnat du Monde des Rallyes en 2016, pense que la nouvelle Hyundai i20 Coupé lui permettra de se battre aux avant-postes en 2017 et qu’il pourra se battre pour le titre.

Le Belge est un de ceux qui a le plus brillé en 2016, ayant fait un retour tonitruant après deux saisons en dents de scie. Sa victoire au Rallye Italia Sardegna, au mois de juin, a marqué le début de sa rédemption. Elle était le début d’une série de cinq épreuves terminées dans le top 5. Il a même terminé la saison en montant cinq fois de suite sur le podium.

Lors de la présentation de la Hyundai i20 Coupé WRC en vue de la prochaine saison, Neuville a fait part de sa confiance dans le faire qu’elle pourrait lui permettre de poursuivre cette spirale positive.

« J’ai de grands espoirs pour notre nouvelle Hyundai i20 Coupé WRC, confie le Belge. Je suis optimiste quant au fait qu’elle nous permette de continuer ce qu’on a fait cette saison en WRC. Mes premières impressions, en essayant la voiture, étaient vraiment bonnes. Le gain de puissance est vraiment incroyable, en plus du grip supplémentaire et de la maniabilité qui nous apporte plus de confiance pour attaquer. »

« Nous avons connu une saison 2016 vraiment positive et j’étais vraiment heureux de terminer l’année à la deuxième place du Championnat. À partir de là, il ne reste plus qu’une marche à gravir et nous avons bien l’intention de nous battre pour tenter de remporter le Championnat du Monde 2017. »

Ses coéquipiers, Hayden Paddon et Dani Sordo, ont également confié leur volonté de se battre pour remplir cet objectif, pour la quatrième année de la i20 en WRC – avec trois modèles différents. Tous les trois seront au volant de la nouvelle version 3 portes du constructeur coréen lors de l’ouverture de la saison, le Rallye Monte-Carlo.

Paddon, qui a obtenu sa première victoire en WRC cette année en Argentine, espère décrocher davantage de succès en 2017. « J’ai envie de commencer à relever le défi pour obtenir plus de victoires et afficher, de façon plus constante, ma pointe de vitesse tout au long de la saison. »

« La Hyundai i20 Coupé WRC est plaisante à conduire et je pense que ce sera aussi plus spectaculaire pour les fans au bord des routes. Je pense que la voiture sera plus facile à manier et à adapter au style de pilotage de chaque pilote », estime le Néo-Zélandais.

Sordo se montre lui plus prudent et souhaite attendre le début de la saison 2017 afin de se fixer des objectifs chiffrés. Mais l’Espagnol confie que la voiture est bien née selon la nouvelle réglementation.

« Avec autant de changements, il vaut mieux attendre le début de la prochaine saison et les premiers rallyes pour se faire une idée, voir comment les choses évoluent, explique Sordo. Mais je suis confiant. »

« La première fois que j’ai essayé la Hyundai i20 Coupé WRC, j’ai été impressionné par la vitesse de la voiture. Le gain de puissance du moteur et d’adhérence grâce aux appuis aérodynamiques sont impressionnants. »

Sordo pilotera une i20 WRC version 2016 cette semaine lors du Monza Rally Show. Il sera confronté à 21 autres WRC lors de cet événement de trois jours. Il y retrouvera notamment le champion de Moto GP, Valentino Rossi, dans une Ford Fiesta RS.