Thierry Neuville a réparé son mauvais début de saison, au rallye de Monte Carlo, en remportant le rallye de Suède. Le Belge a maîtrisé son rallye en appliquant un mélange subtile de prudence et d’attaque pour aller chercher la victoire et la tête du championnat.

"C’est un résultat incroyable ! Nous avons vécu un début de saison décevant au Monte-Carlo mais ça ne nous a pas abattus" déclare Neuville. "Nous sommes restés concentrés sur l’objectif d’un bon résultat en Suède. Nous savions que la compétition pour la victoire serait acharnée mais nous avions pour objectif de rebondir ici et nous l’avons fait".

"Nous ne nous attendions pas à prendre la tête du rallye si tôt dans le week-end et il a fallu défendre intelligemment notre avance, et l’augmenter lorsque c’était possible. Je sentais que nous méritions la victoire l’an dernier, mais peut-être encore plus cette année".

Neuville n’a pas pris de risque inconsidéré, y compris dans la Power Stage où il s’est contenté d’une quatrième place, synonyme de deux points supplémentaires au classement général, qu’il mène désormais avec 10 points d’avance sur Ogier.

"Il était hors de question que j’attaque dans la Power Stage car la victoire était trop importante pour prendre le moindre risque, donc en tirer deux points supplémentaires est une bonne chose. Nous menons le championnat donc notre saison 2018 est de retour sur les rails".

"Je remercie tout le monde dans l’équipe. Il y a énormément de personnes qui travaillent sans relâche chaque jour en coulisses pour nous donner une voiture compétitive qui nous permette de remporter des victoires comme celles-ci. Cette victoire est pour tout le monde après un fantastique week-end".